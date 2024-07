Sylwester to świetna okazja dla wielu artystów, którzy w jedną noc mogą zarobić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy za swój występ. Okazuje się jednak, że nie wszystkie gwiazdy czekają na propozycje od organizatorów sylwestrowych imprez. Według informacji „Faktu” do tego grona gwiazd należy Edyta Górniak.

Piosenkarka najprawdopodobniej zrezygnuje z występów i wyjedzie na długo wyczekiwane wakacje do Singapuru. Jak donosi tabloid, Górniak nie pojawi się na trzech imprezach, na które została zaproszona. I chociaż za występy zaproponowano jej 900 tysięcy złotych to artystka woli odpoczywać z rodziną.

- Górniak wcale nie pali się, by w tym roku występować podczas imprezy sylwestrowej- nawet za tak wielkie pieniądze. Gwiazda już od dawna planowała wyjazd w okresie świąteczno- noworocznym do dalekiego Singapuru na egzotyczne wakacje- czytamy w tabloidzie.

Czy Edyta Górniak rzeczywiście zrezygnuje z występów?

