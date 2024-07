We wczorajszym odcinku czwartej edycji Top Model z programem pożegnał się Mateusz Jarzębiak. Popularny Góral odpadł z show tuż przed wielkim finałem, ale nie ma zbyt wiele powodów do zmartwień. Z pocieszeniem z pewnością przyszła jego nowa miłość. Przypomnijmy: Miłość Górala i Kaczyńskiej z Top Model kwitnie. Są PIERWSZE oficjalne zdjęcia pary

Aspirujący model pojawił się dziś rano w Dzień Dobry TVN, gdzie miał opowiedzieć o swoich wrażeniach z pobytu w Top Model i planach na przyszłość. Rozmowa szybko jednak zeszła na tematy prywatne i nic dziwnego - w studiu pojawiła się też Olga Kaczyńska. Góral wyznał, że poznał ukochaną za pośrednictwem Facebooka, a świetny kontakt sprawił, iż postanowili zostać parą. Zakochani byli niedawno w Zakopanem, gdzie powstała wyjątkowa sesja zdjęciowa.



My się poznaliśmy za pomocą Facebooka. Nie wiem czy do końca przez przypadek, czy było to specjalnie, ale Olga wysłała mi zaproszenie na Facebooku. Jeszcze dla pewności zapytałem, czy dobrze ją kojarzę, a potem zaczęliśmy pisać. Po pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że świetnie się dogadujemy i rozumiemy, od słowa do słowa i jakoś tak wyszło. Ostatnio spędziliśmy tydzień w Zakopanem, trzeba było dziewczynie góry pokazać - przyznał