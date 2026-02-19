Łukasz Golec i Edyta Golec wybrali na swój dom malownicze okolice Beskidu Żywieckiego. Ich góralska chata, o imponującej powierzchni 350 metrów kwadratowych, doskonale wtapia się w otaczający krajobraz gór, łąk i lasów. To tutaj, z dala od miejskiego zgiełku, para muzyków znalazła swoje miejsce na ziemi, gdzie mogą w spokoju tworzyć kolejne utwory.

Tak wygląda dom Łukasza i Edyty Golców

Dom Golców otacza rozległy, zielony ogród, będący nie tylko miejscem wypoczynku, ale i inspiracją do pracy artystycznej. Położenie budynku zapewnia niezwykłe widoki, które każdego dnia mogą podziwiać domownicy i ich goście. Lokalizacja wśród natury sprawia, że ich codzienne życie to niekończąca się bliskość przyrody.

Wnętrze góralskiej chaty Łukasza Golca i Edyty Golec zachwyca detalami, które podkreślają ich przywiązanie do tradycji i rodzinnych wartości. Zarówno na zewnątrz, jak i w środku domu można zauważyć okrągłe, jasne balie, które są typowym elementem góralskiej architektury. Na ścianach pojawiają się złota podkowa oraz obrazy z ważnymi postaciami, co tworzy atmosferę pełną ciepła i historii. Szczególną uwagę przykuwa salon, w którym znajdują się zdjęcia z wizyty u papieża Jana Pawła II.

ACEK KOZIOL / SE / EAST NEWS LODYGOWICE

Przytulna kuchnia i przestrzenie do relaksu

Kuchnia w domu Golców to miejsce pełne przytulności i sielskiego klimatu. Króluje w niej czerwona cegła oraz białe drewno, a dodatkowej atmosfery nadaje serweta i tradycyjny zegar z kukułką. Każdy detal podkreśla tu rodzinny charakter tego domu i zamiłowanie do tradycji regionu.

JACEK KOZIOL / SE / EAST NEWS

Dodatkowym atutem jest ogromny taras, na którym Łukasz i Edyta mogą ćwiczyć yogę. To właśnie na tarasie relaksują się, podziwiając przepiękne widoki na góry. Dom posiada także balkon, ulubione miejsce Edyty Golec, z którego rozciąga się panorama beskidzkich szczytów.

Studio nagrań i muzyczne pasje Golców

Góralska chata Łukasza Golca to nie tylko miejsce zamieszkania, ale także prawdziwe centrum artystyczne. Para posiada prywatne studio nagraniowe, co pozwala im na realizowanie muzycznych projektów bez konieczności opuszczania domu. Dzięki temu mogą rozwijać swoje pasje i dzielić się nimi z fanami, nie tracąc czasu na dojazdy do profesjonalnych studiów.

W domu Golców widać również zaangażowanie w działalność edukacyjną - prowadzą Fundację Braci Golec, która wspiera młode talenty i pomaga rozwijać muzyczne zainteresowania dzieci i młodzieży. Wszystko to odbywa się w otoczeniu, które sprzyja kreatywności i harmonii.

