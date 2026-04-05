Metamorfoza, którą Edyta Golec pokazała 1 kwietnia w mediach społecznościowych, wywołała natychmiastowe poruszenie. 48-letnia wokalistka i altowiolistka znana z występów z Golec uOrkiestra zaprezentowała się w mocnym makijażu i fryzurą kompletnie inną niż ta, do której przyzwyczaiła fanów. Efekt był tak mocny, że część obserwujących przez moment nie była pewna, kogo widzi na zdjęciu.

Edyta Golec zaskoczyła metamorfozą

Edyta Golec od dawna utrzymuje bliski kontakt z publicznością właśnie dzięki regularnej aktywności w sieci. Tym razem wystarczyła jedna publikacja, by komentarze posypały się błyskawicznie. W centrum uwagi znalazła się nie tylko długość włosów, ale też cała oprawa: wyrazisty makijaż i nietypowe uczesanie, które zmieniły odbiór jej wizerunku.

Reakcje były różne, ale łączyło je jedno: zaskoczenie. Internauci przyglądali się szczegółom i porównywali nowy look z tym, w którym Edyta Golec występuje na co dzień.

Twarz podobna, włosy nie do końca, jak zawsze super

Lepiej w krótkich

Nawet tak jest ślicznie

Cudownie Edytko wyglądasz

Edyta Golec na stałe zmieniła swój wizerunek?

Największe emocje zwykle budzi pytanie: to nowy rozdział czy tylko jednorazowa zabawa? Tym razem odpowiedź przyszła szybko. Metamorfoza była powiązana z Prima Aprilis, a sama artystka dała do zrozumienia, że potraktowała ten dzień jako okazję do żartu i małej prowokacji wizerunkowej.

Każdy ma jakieś swoje Prima Aprilis. Udanych żartów dzisiaj Wam życzę pisała.

Nie ma więc wątpliwości, że fani, którzy wolą ją w krótkich włosach, mogą odetchnąć z ulgą.

Warto przypomnieć, że Edyta Golec jest jedną z tych postaci, które publiczność kojarzy nie tylko z nazwiska, ale też z obecności na scenie u boku rodziny. Golec uOrkiestra od lat utrzymuje silną pozycję w polskiej muzyce, a jej przeboje weszły do popkulturowego obiegu. Sukces grupy sprawił też, że uwagę fanów przyciągają nie tylko liderzy, ale i osoby z ich najbliższego otoczenia.

Zobacz także: Takiej informacji fani się nie spodziewali. Potwierdziło się ws. Wersow i Friza

Niedawno odpadła z „Tańca z gwiazdami”. Teraz grzmi ws. programu