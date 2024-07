Shakira i Gerard Pique rozstali się w atmosferze skandalu oraz wzajemnych oskarżeń. Sportowiec miał zdradzić artystkę z dużo młodszą studentką, która pracowała w jednej z jego firm. Wokalistka na jakiś czas zamilkła i nie komentowała kolejnych medialnych doniesień, aby ostatecznie udzielić szczerego wywiadu, w którym przyznała, że przez lata była zdradzana i zamierza walczyć w sądzie o opiekę nad synami. To jednak nie było konieczne, ponieważ byłym partnerom udało się dojść w tej kwestii do porozumienia. Teraz hiszpańskie tabloidy donoszą, że Gerard Piqeu miał rozstać się z nową ukochaną. Będzie próbował wrócić do Shakiry?

Miłość Gerarda Pique z 20 lat młodszą studentką zakończyła się?

Kolejne doniesienia z zagranicznych mediów wskazywały, że między Shakirą a Gerardem Pique nie dojdzie do pokojowego rozstania, a wszystko to wywiadzie, którego udzieliła artystka. Gwiazda przyznała, że czuje się zraniona, jednak jej siłą są synowie, o których zamierzała walczyć. Ostatecznie Shakira i Gerard Pique dogadali się w kwestii podziału opieki nad dziećmi i każde z nich zaczęło układać swoje życie na nowo.

Hiszpański tabloid Marca poinformował, że związek Gerarda Pique z 23-letnią modelką Clarą Chia Marti nie przetrwał próby czasu. Według informatora gazety zakochani zdecydowali się na rozstanie, ponieważ młodziutka studenta nie radziła sobie z zainteresowaniem mediów oraz biegającymi za nią paparazzi.

East News/PAU BARRENA

Z informacji, które podały zachodnie media, wynika, że Gerard Pique źle znosi wydarzenia ostatnich miesięcy. Rozstanie z Shakirą oraz informacja, że wokalistka zabiera dzieci do Stanów Zjednoczonych, jeszcze bardziej go przygnębiły. Sportowiec oraz Clara Chia Marti nie zdecydowali się na komentarz w sprawie.

JOSEP LAGO/AFP/East News

Myślicie, że teraz Gerard Pique będzie próbował naprawić swój związek z Shakirą i poprosi ją o wybaczenie?

East News/PAU BARRENA