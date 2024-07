Wraz z początkiem grudnia Shakira i Gerard Pique spotkali się w sądzie, by ustalić podział opieki nad dziećmi. To była już tylko formalność, ponieważ piłkarz wcześniej zgodził się na większość żądań byłej partnerki. Gwiazdor FC Barcelony, który przeszedł na piłkarską emeryturę, chciał uniknąć kosztownej i długiej batalii sądowej - końcu to niewierność sportowca ponoć doprowadziła do rozpadu związku. Po 30 minutach Shakira i Gerard Pique wyszli z sądu. Wokalistka najwyraźniej postanowiła odpocząć po tych wszystkich wydarzeniach i zabrała dzieci do Włoch. Tam ostatnio widzieli ją paparazzi.

Shakira wypoczywa w Rzymie razem z dziećmi. Później czeka ją lot do Polski?

Po rozstaniu Shakira doszła do porozumienia z Gerardem Pique, który zgodził się, by piosenkarka zabrała ich dzieci z Barcelony do Miami. Choć decyzja sądu jest prawomocna, piosenkarka i jej synowie nadal przebywają w Europie. Gwiazda zabrała Sashę i Milana do Rzymu. Paparazzi dostrzegli ją w okolicy kilku najpopularniejszych atrakcji turystycznych.

Shakira razem z Milanem i Sashą odwiedzili Piazza del Campidoglio oraz szkołę gladiatorów. Piosenkarka zabrała dzieci na lunch do jednej z najsłynniejszych restauracji w Wiecznym Mieście, a później spacerowała uliczkami Rzymu. Na twarzy miała wypisany spokój. Czyżby już zapomniała o bolesnym rozstaniu?

Podczas krótkiego urlopu Shakira postawiła na wygodę. Pokazała się w dresie oraz t-shircie z nadrukiem. Do stylizacji dobrała pomarańczową kurtkę oraz czapkę z daszkiem. Warto zwrócić uwagę na luksusowe dodatki. Wokalistka miała przy sobie klapki na platformie od Bottega Veneta, które kosztują blisko cztery tysiące złotych. Oprócz tego wybrała białą torebkę Balenciagi.

Niewykluczone, że artystka niedługo odwiedzi także Polskę. Shakira może być główną gwiazdą Sylwestra Polsatu. Podobno sama Nina Terentiew negocjuje lukratywny kontrakt z wokalistką. Myślicie, że to się uda?

