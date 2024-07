Po tygodniach milczenia Shakira wreszcie zabiera głos. Mówi o zdradzie partnera, a w piosence nazywa go kłamcą. Pokojowego rozstania raczej nie będzie.

"Czasem mam wrażenie, że to wszystko to tylko zły sen i że za chwilę się z niego wybudzę. Ale nie, tak wygląda moja rzeczywistość. (...) Mogę powiedzieć tylko, że zrobiłam, co mogłam, dla tego związku i tej rodziny. To było poświęcenie dla miłości. Niezależnie od tego, co teraz z Gerardem myślimy o sobie nawzajem jako ekspartnerzy, on pozostaje ojcem moich dzieci”, tymi słowami Shakira (45) odniosła się do głośnego rozstania z Gerardem Piqué (35).

To pierwszy raz, kiedy artystka publicznie wypowiedziała się w sprawie, którą od kilku miesięcy żyją media na całym świecie. Wokalistka została nie tylko zdradzona, ale i upokorzona, w dodatku na oczach wszystkich. Niewierny Piqué niemal natychmiast po ujawnieniu jego romansu z Clarą Chią Marti, 23-letnią studentką i pracownicą jego firmy, zaczął pokazywać się z nią publicznie. To musiał być dla Shakiry wielki cios. Jej słowa z wywiadu:

„Obserwowanie tego, jak marzenie o rodzinie zostaje obrócone w pył, jest zapewne jednym z najboleśniejszych doświadczeń, przez jakie możemy przejść”,

potwierdzają też to, o czym hiszpańskie tabloidy piszą od kilku dni – między byłymi partnerami zapowiada się ostra walka. Przedsmak tej brzydkiej wojny już mieliśmy. Najpierw fotoreporterzy przyłapali Gerarda, jak bezskutecznie próbował dostać się do posiadłości, w której do niedawna mieszkał z Shakirą. Artystka zmieniła zamki i poinstruowała ochronę, by nie pozwoliła piłkarzowi wejść na posesję. Ostatecznie Piqué musiał czekać na synów, których tego dnia zabierał na mecz, przed bramą. Później w prasie ukazały się zdjęcia, na których oboje wychodzą z kancelarii prawnej – pierwszy zdenerwowany Gerard, po nim wyraźnie zadowolona Shakira. Wreszcie kilka dni temu paparazzi przyłapali ekspartnerów na boisku szkolnym. Oboje dopingowali swojego syna Milana (9). Oklaskiwali go jednak z przeciwległych trybun, nawet nie próbując udawać, że są w stanie na siebie patrzeć. Aż trudno uwierzyć, że przez ponad dekadę uchodzili za szczęśliwych i szaleńczo w sobie zakochanych...

Szokujące rozstanie Shakiry i Gerarda Pique

Gdy pod koniec kwietnia pojawiły się plotki, że między Shakirą a Gerardem coś się psuje, niewielu dawało temu wiarę. W wywiadach piosenkarka nazywała piłkarza miłością swojego życia. W ich trwającym 12 lat związku nie było też żadnych głośnych kryzysów. W maju plotki przybrały jednak na sile. Shakira wypuściła na rynek singiel, w którym śpiewała:

„Zdałam sobie sprawę, że jesteś fałszywy, ta kropla przelała się przez szkło. Nie mów mi, że ci przykro, to wydaje się szczere, ale wiem, że kłamiesz”.

Osoba z otoczenia gwiazdy ujawniła, że artystka przyłapała partnera na zdradzie. Wkrótce hiszpańskie tabloidy opublikowały zdjęcia, na których piłkarz namiętnie całuje się z inną kobietą. W sieci zawrzało, zwłaszcza że kilka dni później Shakira trafiła do szpitala. Po powrocie z festiwalu w Cannes dostała silnego ataku paniki. Konieczny okazał się pobyt w szpitalu. Wśród członków rodziny, którzy odwiedzili wtedy wokalistkę, był Gerard. Jego obecność nie zmieniła jednak sytuacji – ich związek przeszedł do historii. Kilka godzin później w internecie ukazało się oficjalne oświadczenie, w którym piosenkarka i piłkarz potwierdzili rozstanie.

Pójdą na noże?

Jeśli wierzyć hiszpańskim mediom, do batalii sądowej ekspartnerzy zaczęli się przygotowywać już w czerwcu. Stawka jest wysoka, bo jak wyliczył portal El Tiempo, w grę wchodzi aż 700 mln euro! Choć Shakira i Piqué nigdy nie zdecydowali się na ślub, część ich majątku jest wspólna, mają sporo nieruchomości (m.in. dom w ekskluzywnej dzielnicy hiszpańskiego miasta Esplugues de Llobregat za około 4,5 mln euro, willę nieopodal stadionu Camp Nou wartą 5 mln i kilka apartamentów), a do tego łączą ich wspólne inwestycje i biznesy. Najważniejsza jednak pozostaje kwestia wychowywania ich dwóch synów: 7-letniego Sashy i 9-letniego Milana. Shakira podobno zamierza opuścić Hiszpanię i zamieszkać z nimi w Miami. Gerard się na to nie zgadza. Jednocześnie oboje podkreślają, że dobro chłopców i ich szczęście są dla nich najważniejsze. Porozumieją się ze względu na dzieci czy szykuje się kolejny proces dekady?

