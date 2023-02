Gerard Pique na spacerze z partnerką. Zachowanie Clary Chii Marti zaniepokoiło internautów

Do sieci trafiło nagranie z randki Gererga Pique z jego nową ukochaną. Internauci zwracają jednak uwagę na jeden szczegół: "Biedactwo" - piszą o Clarze Chii Marti. Co się stało?!

Gerard Pique i Clara Chia Marti od jakiegoś czasu już się nie ukrywają swojej zażyłości. Para nie tylko chętnie pozuje razem na Instagramie, ale też coraz śmielej kroczy dumnie po ulicach Barcelony. Teraz paparazzi przyłapali zakochanych na wspólnym spacerze, na nagranie już bije rekordy popularności na TikToku. Baczni internauci jednak poważnie zaniepokoili się zachowaniem partnerki sportowca. Co aż tak ich wzburzyło? Zobaczcie!

Gerard Pique i Clara Chia Marti nagrywani na spacerze. To wideo wywołało poruszenie w sieci

Gerard Pique po rozstaniu z Shakirą jest na ustach całego świata, a paparazzi nie odstępują go na krok. Co więcej głośny rozpad związku z kolumbijską piosenkarką, doniesienia o zdradzie sportowca i piosenka zemsty Shakiry uderzająca w niewiernego byłego partnera i jego kochankę sprawiła, że na piłkarza spadła fala krytyki. By tego było mało medialna nagonka doprowadziła do tego, że nowa partnerka Gerarda Pique trafiła do specjalistycznej kliniki, gdzie musiała być leczona po napadach paniki.

Teraz Clara Chia Marti i Gerard Pique zostali przyłapani przez jednego z hiszpańskich dziennikarzy, który chcąc zrobić znienacka wywiad z zakochanymi, nagrał ich wspólny spacer ulicami Barcelony. Nagranie z amatorskiej kamery już trafiło do sieci.

Co ciekawe, Gerard Pique nie próbował uciec przed bacznym obiektywem paparazzi, lecz radośnie uśmiechał się do kamery. Uwagę intrenautów z kolei zwróciło niepokojące zachowanie ukochanej sportowca. Clara Chia Marti to nerwowo poprawiała ubranie, to znów chowała się za swoim partnerem, mocno ściskając przy tym jego dłoń i zanosząc się śmiechem.

- Biedactwo. - Śmiech taki wymuszony. - Zostawcie już ją w spokoju, wiecie, że miała ataki paniki - Widać, że ma atak paniki - piszą internauci pod nagraniem.

Inni zaś zwracają uwagę na zachowanie samego Gerarda Pique po tym, jak na nagraniu widać, jak Clara Chia Marti przez przypadek wpada na znak drogowy.

- Ona odbiła się od znaku, a on się dalej śmieje. Słabe! - Gerard drwi, gdy zderzyła się ze znakiem - zauważają internauci.

Bardziej kąśliwi zaś żartują, że znak to z pewnością kolejna zemsta Shakiry.

- Ten znak to fan Shakiry, oby dał jej popalić! - To zderzenie ze znakiem to zemsta Shakiry - czytamy w komentarzach.

Jak podkreślają jednak hiszpańscy dziennikarze, zachowanie Clary Chii Marti wobec paparazzi nie powinno nikogo dziwić. 23-latka nie tylko nie była wcześniej związana z show-biznesem, ale przez całe zamieszanie związane z działaniem Shakiry i jej fanów czuje się osaczona, co poważnie odbiło się na jej zdrowiu psychicznym.

- Nękanie prasy, brak możliwości swobodnego poruszania się, przeszkadzają jej - czytamy na portalu Vanitatis.

Myślicie, że Gerard Pique odniesie się do nagrania?

