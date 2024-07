Gerard Butler, który spotykał się z Cameron Diaz, Jennifer Aniston, a ostatnio z modelką Sarah Carroll, przyznał, że chciałby się już ustatkować i znaleźć tę jedyną. Butler ma świadomość, że w jego zawodzie łatwo trafić w miłosne pułapki.

- To niebezpieczna ścieżka. Kiedy kręcisz film z kimś, poznajesz go rzeczywiście dobrze, i łatwo wyrabiasz w sobie przekonanie, że to co czujesz można nazwać miłością. Ale nią nie jest - tłumaczy gwiazdor. - Kilkakrotnie w swej karierze romansowałem na planie i każdy z tych związków okazał się katastrofą.

Może tym razem uda się znaleźć tę najważniejszą? Tego życzymy.

