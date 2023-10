Kamila z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła nowymi zdjęciami w różowym, letnim zestawie, ale najwięcej uwagi przyciąga nowa fryzura uczestniczki randkowego hitu Telewizji Polskiej. To właśnie ten look zachwycił kandydatów w pilotażowym odcinku i Kamila mogła liczyć na rekordową ilość 500 listów. Zobaczcie, jak teraz wygląda Kamila z "Rolnik szuka żony".

Kamila z "Rolnik szuka żony" znów przeszła metamorfozę!

Kamila z "Rolnik szuka żony" po zakończeniu przygody z randkowym hitem TVP pozostała aktywna w mediach społecznościowych, a dziś jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek w historii programu. Choć jej relacja z Adamem błyskawicznie się zakończyła, to Kamila na fali popularności wzięła udział również w programie "Jaka to melodia?" i wielokrotnie gościła na kanapie w "Pytaniu na śniadanie". Jakiś czas temu Kamila z "Rolnika" przeszła metamorfozę i skróciła włosy, a także zdecydowała się na grzywkę. Niestety ta zmiana okazała się dość kłopotliwa, a codzienne układanie grzywki nie było łatwe.

Teraz Kamila z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcia i widać, że wróciła już do dawnej fryzury z grzywką na bok. Zobaczcie! Co za zmiana...

Instagram / kamila.bos

Widać, że w nowej fryzurze Kamila czuje się doskonale, a na jej twarzy gości uśmiech. Co więcej, rolniczka pochwaliła się też nowym letnim zestawem w mocnym różowym kolorze. To idealny look na lato, szczególnie w zestawieniu z białymi sneakersami.

Instagram / kamila.bos

Podoba Wam się metamorfoza Kamili z "Rolnik szuka żony"? Grzywka na bok w jej przypadku to strzał w dziesiątkę!

