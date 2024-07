Kiedy i gdzie oglądać Galę Mistrzów Sportu? Już 7 stycznia widzowie TVP i czytelnicy "Przeglądu Sportowego" poznają 10 najlepszych polskich sportowców. Gala Mistrzów Sportu odbędzie się o 20.25 i będzie transmitowana na antenie TVP1, TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. W tym roku ta wielka impreza odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie , a później odbędzie się bal Mistrzów Sportu w hotelu Hilton. Reportaż z tego balu będzie można obejrzeć 8 stycznia na TVP1 o godzinie 16.35.

Reklama

Nominowani sportowcy do gali Mistrzów Sportu

Wśród nominowanych nie brakuje oczywiście Roberta Lewandowskiego, który na swoim koncie ma ogrom sukcesów. Znajdziemy tam też Kubę Błaszczykowskiego, Anitę Włodarczyk, Grzegorza Krychowiaka i Joannę Jędrzejczyk. Pozostali nominowani to:

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Helvetica; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333}

span.s1 {font-kerning: none}

Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Joanna Leszczyńska (wioślarstwo), Magdalena Fularczyk-Kozłowska, Natalia Madaj (wioślarstwo), Bartosz Kurek, Rafał Majka, Piotr Małachowski, Monika Michalik,

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 16.0px Helvetica; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333}

span.s1 {font-kerning: none}

Beata Mikołajczyk, Karolina Naja (kajakarstwo), Katarzyna Niewiadoma, Oktawia Nowacka, Wojciech Nowicki, Agnieszka Radwańska, Marta Walczykiewicz, Maja Włoszczowska i Bartosz Zmarzlik.

Galę poprowadzą Przemysław Babiarz i Maciej Kurzajewski, a wśród wręczających statuetki znaleźli się między innymi ciężarna Otylia Jędrzejczak, Robert Korzeniowski czy Irena Szewińska. Gwiazdą muzyczną wieczoru ma być m.in. Margaret.

Zobacz także

Czy Lewandowscy pojawią się na Gali Mistrzów Sportu?

Już wiadomo, że na gali nie pojawi się osobiście Robert Lewandowski, który będzie na zgrupowaniu. Czy podobnie jak w ubiegłych latach zamiast niego nagrodę odbierze Anna Lewandowska? Z naszych informacji wynika, że ciężarna trenerka nie podjęła ostatecznej decyzji.

Zobacz: Ewa Chodakowska na gali Mistrzów Sportu

Robert Lewandowski zostanie sportowcem roku 2016?

East News

Czy może będzie to Kuba Błaszczykowski?

East News

Na gali być może pojawi się Anna Lewandowska.

Instagram