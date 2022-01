Gala Mistrzów Sportu 2022: Anna Lewandowska nie pojawi się u boku męża! Dlaczego? 

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na większości ważnych gali pojawiają się razem. Czasem z powodu zobowiązań swojego męża i w związku z tym jego nieobecnością, nagrody Roberta odbiera właśnie Anna. Tym razem jednak piłkarz pojawi się na najważniejsze sportowej gali w Polsce bez ukochanej małżonki! Anna Lewandowska jak się okazuje, ma zupełnie inne plany!

Anna Lewandowska nie pojawi się na Gali Mistrzów Sportu 2022!

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski bardzo lubią pojawiać się na eleganckich wydarzeniach razem. Oboje zadają wówczas szyku na czerwonym dywanie, a Anna Lewandowska wybiera najlepsze i bardzo kosztowne stylizacje! Gala Mistrzów Sportu 2022, czyli 87. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Telewizji Polsat wyróżniający najlepszych polskich sportowców to wielkie wydarzenie. O najważniejszy tytuł "Sportowca roku" rywalizują naprawdę znane i cienione osoby. W 87. plebiscycie będą to oczywiście lekkoatleci, którzy w 2021 roku przywieźli aż 9 medali z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Obok nich o tytuł najlepszego będą rywalizować m.in.: Kamil Stoch, Bartosz Zmarzlik czy Robert Lewandowski.

W poprzednim roku to właśnie najwybitniejszy polski strzelec, Robert Lewandowski uzyskał ten tytuł i zdobył pierwsze miejsce. Tuż za nim znalazła się Iga Świątek i Kamil Stoch. W minionym roku ogromnym echem odbiły się stylizacje partnerek polskich sportowców. W mediach długo omawiano bajkową stylizację Ewy Stoch czy wzruszające przemówienie Roberta Lewandowskiego, u boku którego stała dumna Anna Lewandowska.

W tym roku jednak wyjątkowo gwiazda nie będzie towarzyszyć swojemu mężowi. Anna Lewandowska wybrała się bowiem na wakacje z córkami na odległe Malediwy. Stamtąd żona Roberta Lewandowskiego będzie oglądać emisję wydarzenia i kibicować ukochanemu.

Anna Lewandowska jest w ciągłym kontakcie z mężem. Po krótkim wspólnym urlopie trenerka została sama z dziećmi. Dla piłkarza rozpoczął się już nowy sezon i wzmożone treningi, przez co musiał wcześniej wrócić do pracy. Choć Anna Lewandowska bardzo tęskni za ukochanym, to jednak nie ukrywa, że urlop z córkami był tym, czego było jej teraz najbardziej potrzeba!

Co ciekawe, do końca nie było pewne, czy Robert Lewandowski faktycznie pojawi się na uroczystości. Jego przyjazd do Polski nie był pewien z powodu wprowadzenia bardzo rygorystycznych obostrzeń wprowadzonych przez klub piłkarza Bayern Monachium. Ostatecznie jednak sportowiec ma się pojawić na wydarzeniu. Jak donosi "Pudelek.pl" na uroczystości zamiast ukochanej żony, Robertowi Lewandowskiemu będzie towarzyszyć mama i siostra Milena. W tamtym roku wygrana Roberta Lewandowskiego nie jest tak pewna, jak była w poprzednim. Choć piłkarz jest niezaprzeczalnym mistrzem sportu także minionego, 2021 roku, to fani dyskutują, nad możliwą wygraną sportowców występujących na Olimpiadzie w Tokio.