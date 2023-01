Marina zawiedziona Galą Mistrzów Sportu 2023. Tak skomentowała wynik Wojciecha Szczęsnego

Polskiej reprezentacji w piłce nożnej niestety nie udało się awansować do ćwierćfinału Mistrzostw Świata w Katarze. Nie zmienia to jednak faktu, że odnotowaliśmy historyczny sukces, bo w tej fazie rozgrywek zagraliśmy po raz pierwszy od 36 lat! Nic więc dziwnego, że żonę Wojciecha Szczęsnego rozpiera duma z występów męża i polskiej reprezentacji. Tym bardziej, że to właśnie on jest prawdziwym bohaterem tych mistrzostw i nie boimy się zaryzykować stwierdzenia, że Wojciech Szczęsny to najlepszy bramkarz tego mundialu! Zobaczcie, w jak pięknych słowach Marina podziękowała polskiej reprezentacji za wszystkie emocje, których polscy piłkarze dostarczyli w ostatnich meczach. Marina w pięknym wpisie dziękuje polskiej reprezentacji Reprezentacja Polski w piłce nożnej przegrała w 1/8 finału Mistrzostw Świata z reprezentacją Francji. Choć to już koniec naszej przygody z mundialem, to jednak nie można odmówić polskim piłkarzom walki w dzisiejszym meczu. Za wszystkie emocje i napisanie pięknych wspomnień wdzięczna jest również Marina , żona polskiego bramkarza. Tuż po meczu żona Wojciecha Szczęsnego napisała: - DZIĘKUJEMY naszej wspaniałej reprezentacji!!! To były ogromne emocje, zarówno dla Was kochani kibice, jak i dla nas - rodzin piłkarzy. Kończymy być może przedwcześnie, ale z podniesioną głową. To był niezapomniany turniej, dzięki któremu zapisaliśmy się na kartach historii. Zobacz także: Tak Marina i Liam kibicują Wojciechowi Szczęsnemu i polskiej reprezentacji w meczu Polska-Francja! Marina w swoim wpisie wspomniała również o synku. Przy okazji udostępniła również poruszające nagranie, które zdążyło już rozczulić serca tysięcy kibiców. Widzimy na nim, jak Wojciech Szczęsny pociesza Liama , który uronił łzy po przegranym meczu polskiej reprezentacji. - Mam nadzieję, że za x lat mój,...