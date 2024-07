Monika Tumińska, twórczyni bloga Hair by M, która na stałe współpracuje z magazynem "Flesz. Gwiazdy i Styl" przygotowała dla was kolejny instruktaż. Tym razem nauczy was jak zrobić doskonałą na upały fryzurę. Supełek z Pętelką. Do dzieła!

Fryzura krok po kroku: supełek z pętelką

Zrób wysoko kucyk, Wydziel z kucyka jedno grubsze pasemko, Za pomocą dodatkowej gumki zwiń włosy na pół. Luźne pasemko zostaw nadal swobodne, Jeśli twoje włosy są tak długie jak moje, zwiń je jeszcze raz i mocno zwiąż gumką, Wydzielonym wcześniej pasemkiem okręć gumkę i podepnij je wsuwką, Gotowe!

