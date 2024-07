Frędzle są modne w wersji eleganckiej, takiej jakie mogliśmy oglądać na pokazach Gucci, czy Bohoboco, ale również te stylizowane na Dziki Zachód.

Reklama

Na wybiegu u Isabel Marant można było oglądać nie tylko piękne irchowe kozaki, ale również skórzane spodnie ozdobione frędzlami.

Duet DSquared2 zaprezentował narzutki z frędzlami, Roberto Musso płaszcz z kołnierzem z frędzlami, a Etro torbę.

Najważniejsze jest to, że frędzle są na tyle ekstrawaganckim dodatkiem, że będą pasować do wszystkiego. Do małej czarnej doskonale wyglądać będzie torebka z frędzlami, a do rurek, leginsów, czy spódniczki nadadzą się kozaki z frędzlami.

Od lewej: DSquared2, Etro, Isabel Marant. Poniżej: Roberto Musso.

Więcej o stylu na współczesną kowbojkę dowiecie się z 4. numeru magazynu FLESZ!

Zobacz także

Reklama

jm