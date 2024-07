Szymon Bieniuk jest bardzo podobny do ukochanej mamy, Anny Przybylskiej. Nastolatek przyznał, że te słowa słyszał już od najmłodszych lat, jednak nie zawsze je rozumiał. Jednak gdy zobaczył zdjęcia mamy, gdy była nastolatką, zrozumiał dlaczego wszyscy zauważają tak duże podobieństwo. W rozmowie z Party.pl, Szymon Bieniuk otworzył się na ten temat.

Anna Przybylska nauczyła syna cieszyć się życiem. Chociaż gdy zmarła, Szymon Bieniuk miał tylko osiem lat, doskonale zapamiętał ukochaną mamę. Podczas premiery filmu "Ania", na której pojawił się wraz z Jarosławem Bieniukiem i Oliwią Bieniuk, opowiedział nam o mamie. Przyznał, że to było piękne lecz "trudne półtorej godziny z mamą". W rozmowie z Party.pl, opowiedział również o swoim podobieństwie z Anny Przybylskiej:

Słyszałem od dziecka, że jestem najbardziej podobny do mamy i każdy mi to mówił. Nie rozumiałem tego i nie widziałem tego podobieństwa do momentu aż zobaczyłem zdjęcia mamy z jej nastoletnich lat.