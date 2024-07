Filip Chajzer pochwalił się nowym psem na Facebooku! Dziennikarz, który niedawno wrócił na studia na UW, zamieścił w Internecie zdjęcie, na którym widzimy czworonoga rasy buldog angielski, wylegującego się na kanapie. Wygląda przeuroczo! Nie jest to jednak prawdziwy pies, lecz... maskotka! Okazuje się, że Filip zawsze marzył o pupilu tej rasy i to marzenie "prawie" się spełniło. Chajzer prawdopodobnie został obdarowany psiakiem przez kogoś bliskiego, a może przyniósł mu go święty Mikołaj? ;)

Zawsze marzyłem o buldogu angielskim... i marzenie się spełniło! Ba, KLUMPIG jest über buldogiem, nie pierdzi, nie śmierdzi, nie chce nawet na zimowego klocka. I cóż, że ze Szwecji?;) - napisał Filip na swoim facebookowym profilu.

W komentarzu pod zdjęciem, dziennikarz zdradził, że jego inspiracją był słynny w latach 90-tych serial "Gliniarz i prokurator", w którym jednym z bohaterów miał leniwego buldoga o imieniu Max. Bez niego prokurator McCabe nie wyobrażał sobie pracy nad zagadkami kryminalnymi! Czy Filip w dzieciństwie był fanem tego seriali i marzył o psie z ekranu? Jak widać, marzenia się spełniają:)

Posted by Filip Chajzer on 6 grudnia 2015

