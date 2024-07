Jakiś czas temu media obiegła wypowiedź Filipa Chajzera, który miał stwierdzić, że fotoreporterzy na imprezach medialnych często okupują catering i to w zasadzie jedyne ich zajęcie. Potem w formie odwetu na jednej z imprez fotografowie zrobili kilka zdjęć Filipowi, gdy zajadał się sushi. Przypomnijmy: Zestresowany Chajzer zajada się sushi na imprezie

Wszystko wskazywało na to, że między dziennikarzem, który słynie już z prześmiewczych materiałów w "Dzień Dobry TVN", a fotoreporterami narodził się konflikt. A z nimi jak wiadomo lepiej nie zadzierać... W najnowszym wywiadzie Chajzer jednak broni się i stara odkręcić całą sytuację. Twierdzi, że jego słowa zostały przekręcone i chodziło mu zupełnie o coś innego. Jak brzmi jego wersja?

W „Maglu Towarzyskim” opowiadałem, jak była robiona sesja na ściance pani, która się nazywa Pająk, imienia niestety nie pamiętam. Pani stała sobie elegancko i pozowała, prężyła się, robiła tam jakieś dziwne miny w miejscu, w którym nie było fotoreporterów. Powiedziałem, że fotoreporterzy w tym czasie po prostu byli pewnie przy cateringu. I to zostało podłapane, że ja mam coś do fotoreporterów, że oni chodzą wpierniczać catering. A to jest bzdura, bo mi bardziej chodziło o tę panią, która się prężyła do pustej sali, a nie do nich. Oni wykonują swoją robotę tak samo jak ja. Ja tutaj nie mam żadnego problemu, oni pewnie też - tłumaczy w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl Chajzer.