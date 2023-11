Kasia Cichopek niezmiennie pozostaje bardzo aktywna w sieci, ale od dawna nie zamieściła tam nowego zdjęcia z ukochanym, Maćkiem Kurzajewskim. To sprawiło, że zaczęły pojawiać się domysły o możliwym kryzysie. Czyżby najnowszym postem chciała uciąć te spekulacje?

Kasia Cichopek ma dla fanów ukryty przekaz?

Jeszcze kilka tygodni temu Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek regularnie zasypywali Instagram nowymi, wspólnymi fotkami. Świętując urodziny aktorki za granicą, na każdym kroku dzielili się swoim szczęściem i nie szczędzili sobie okazywania czułości. Po powrocie prędko wrócili do pracy i poprowadzili wspólnie "Pytanie na śniadanie". Uśmiechy nie znikały im z twarzy, ale potem wydarzyło się coś, co wielu zaskoczyło - Kasia Cichopek samotnie opuściła studio TVP.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski Instagram@katarzynacichopek

Nie był to jednorazowy przypadek, bo od momentu powrotu z wakacji, za każdym razem, gdy para wspólnie prowadzi odcinek śniadaniówki, potem Kasia sama maszeruje ze studia i wraca autem do domu. Gdzie w tym czasie podziewa się Maciej? Tego nie wiadomo. Co ciekawe, para przestała publikować wspólne fotki w sieci, co wydaje się jeszcze bardziej zastanawiające.

W poniedziałek gwiazda "M jak miłość" uraczyła fanów kolejną fotografią, znów pozując samotnie. Wybrała pomarańczowo-brązowy outfit, a w opisie nawiązała do jednego z kolorów, podkreślając, że jest on symbolem optymizmu!

Pomarańczowy symbolizuje energię, radość i optymizm. Dziś poniedziałek, trzeba się jakoś ratować - napisała.

Czyżby w ten sposób Kasia chciała dać do zrozumienia, że w jej życiu wszystko jest w jak najlepszym porządku? Mamy nadzieję, że w związku z Maćkiem Kurzajewskim z pewnością tak jest.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski Instagram@katarzynacichopek