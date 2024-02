Niedawno media obiegła informacja z kim zatańczy Hania Żudziewicz w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Produkcja zadecydowała, że w tym sezonie pod swoje skrzydła Hania weźmie Filipa Chajzera. Treningi już się rozpoczęły, ale teraz tancerka zdobyła się na odważne wyznanie na swoim Instagramie.

Ja tego nie rozumiem totalnie - wyznała wyraźnie zirytowana Żudziewicz.

Czy chodzi o jej tanecznego partnera?

Hania Żudziewicz szczerze zwróciła się do fanów

Dzień po święcie zakochanych Hania postanowiła zabrać głos na swoim Instagramie odnośnie postrzegania tego święta. Dobitnie powiedziała, że nie zgadza się z niektórymi opiniami odnośnie negowania walentynek i dla niej to święto niesie przesłanie.

Jak ktoś mówi - walentynki są bez sensu, bo trzeba kochać kogoś cały rok, to ja tego nie rozumiem totalnie - zaczęła Żudziewicz.

Przyznała, że zgadza się z tym, że trzeba kochać partnera cały rok, ale celebracja tego wydarzenia, jakim są walentynki jest potrzebna, tak samo jak w przypadku "dnia mamy". Tancerka porównała te dwa święta i przyznała, że kocha i szanuje swoją mamę cały rok, jednak ten jeden dzień w roku to szansa na poświęcenie sobie więcej czasu, podarowanie upominku czy po prostu bliskości.

W tym szczególnym dniu przynosi się kwiaty(...) ten dzień jest taki szczególnie poświęcony miłości(...) fajnie, że jest taki dzień, w którym to jest priorytetem - zakończyła wypowiedź Hania.

Hania Żudziewicz zaznaczyła również, że walentynki to święto miłości, która może być skierowana nie tylko do partnera, ale również np. do dziecka.

Instagram @hannazudziewicz

Nie jest tajemnicą, że Hania Żudziewicz w tym roku bierze ślub z Jackiem Jeschke. Para nie zdradziła dokładnego terminu swojego wesela, jednak mówi się o tym, że będzie to koniec maja lub początek czerwca. Póki co narzeczeni skupiają się na udziale w tanecznym show Polsatu. Ostatnio Żudziewicz i Jeschke pojawili się razem na ramówce "Tańca z Gwiazdami" i nie szczędzili sobie czułości! Wygląda na to, że dla tancerzy to będzie owocny rok pod względem zawodowym, ale również prywatnym.

Co myślicie o święcie zakochanych?

Pawel Wodzynski/East News