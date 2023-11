W miniony weekend Filip Chajzer podzielił się wyjątkowym wydarzeniem ze swojego życia. Okazało się, że takie samo doświadczenie ma już za sobą jego kolega po fachu, Maciej Kurzajewski. O co chodzi?

Gdy niedawno Filip Chajzer odszedł z TVN, jego fani przeżyli ogromny szok. Okazało się wówczas, że prezenter nie chciał być ograniczany, dlatego w imię rozwoju, zrezygnował z dotychczasowej pracy. Od tego momentu skupia się na pracy w rozgłośni radiowej i przeprowadzaniu sond ulicznych.

Poza tym znajduje czas na rozwijanie własnych pasji, a w miniony weekend pochwalił się nawet niemałym osiągnięciem. Filip Chajzer obwieścił dumnie, że udało mu się przebiec w maratonie w Nowym Jorku! Nie obyło się jednak bez komplikacji.

Na 28 km kolano powiedziało - Filip dalej nie biegniesz… przez chwilę posłuchałem. Po chwili moim oczom ukazała się jednak apteka. Kupiłem paracetamol. Dużo. Reszta maratonu to była walka amerykańskiej farmaceutyki, siły woli, odporności na ból i przekonania o tym, że za cholerę nie mogę się poddać, bo ja się nigdy nie poddaje i to nie będzie ten pierwszy raz. Jestem na mecie i czuję się jak mistrz świata. Mój czas wcale na to nie wskazuje, ale to bez znaczenia

- napisał na Instagramie.