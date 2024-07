Podczas premiery filmu Dary Anioła: Miasto kości w Hollywood większość gwiazd pojawiła się w przylegających do ciała sukienkach. Liczyła się z pozoru prosta forma i szlachetne wykończenie.

Reklama

Zobacz też inne kreacje z czerwonego dywanu

Reklama

Lili Collins, która gra w filmie główną rolę wybrała na tę okazję białą midi z wycięciami od marki Cushnie et Ochs. Biały total look uzupełniła szpilkami od Giuseppe Zanotti. Także cała na biało pojawiła się Ashley Green. Jej sukienka to projekt marki Temperley London. Z kolei młoda aktorka Bella Thorne włożyła kreację od Alexandra Mcqueena. Sprawdziłyśmy - można ją kupić za 4000 zł. Co sądzicie o tych kreacjach? My chętnie przygarnęłybyśmy sukienkę Belli.