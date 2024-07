Rafał Maślak opublikował ostry wpis na swoim Facebooku. O co poszło? Jakiś czas temu Mister Polski pokazał zdjęcie z ojcem Tomaszem z planu sesji zdjęciowej dla jednej z marek modowych. To sprowokowało niektóre fanki do składania... niemoralnych propozycji dla Rafała i jego ojca. Niektóre z nich Maślak zaprezentował na swoim Facebooku.

Rafał Maślak i jego ojciec mogą budzić ogromne zainteresowanie. Obaj są bardzo przystojni, ale również bardzo ułożeni. Dlatego też Mistera bardzo zaskakują takie wiadomości, jakie wciąż dostaje od swoich fanek. Zwłaszcza, że większość brzmi podobnie - każda chce przespać się z Misterem lub jego ojcem. Niektóre idą o krok dalej - chcą... "trójkącika". Propozycje są jednak jeszcze ostrzejsze. Rafał jest wstrząśnięty:

CO ZA PIEPRZONE NIMFOMANKI... W szołbiznesie jestem od 2 lat i myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy. Do wczoraj i….dzisiaj. Wrzuciłem zdjęcie z tatą z sesji zdjęciowej, którą robiliśmy dla marki PAWO i zapytałem tylko, czy tata nadaje się na modela ? Odpowiedzi pod postem ok, wiele osób wyraziło swoje zdanie, wyszło, że bardziej tata Tomasz nadaje się, niż ja :-) Przyjmuje to na klatę, każdy ma prawo do własnego zdania. Jednak wiadomości, które zaczęły przychodzić do mnie na priv na FB i instagram nie mogę zostawić bez komentarza. Te słowa kieruję do AUTOREK WIADOMOŚCI dla mojego taty (sorki, za słownictwo, ale chyba inaczej nie da się do niektórych dotrzeć !) PIEPRZONE NIMFOMANKI ! Sprowadziłyście mojego tatę do roli obiektu seksualnego, który chciałybyście tylko posiąść i zostawić. Nie interesuje Was nawet, co mój ojciec ma do powiedzenia i jakim jest człowiekiem ! Marzycie tylko o tym, aby nabić się na jego pal, aby was porządnie wygrzmocił i mnie zaprosić do trójkąta ! Puknijcie się w te puste łby i zastanówcie, co piszecie ! Myślicie, że mój tata poleci na takie puste laski, które w głowach zamiast mózgu mają wióry i tak bardzo są gościnne w kroku ? - pisze Mister Polski.