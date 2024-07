Ostatnio Edyta Górniak wycofała z emisji zmontowany teledysk do piosenki "Nie zapomnij". Chociaż produkcja nie ujrzała światła dziennego, nie zobaczyli jej fani, to dla nich to nic straconego. Sami postanowili wziąć los piosenki w swoje ręce i zmontowali wideo, które dedykują Edycie, a przy okazji jest zastępczym teledyskiem do ostatniego singla.

O całej akcji Edyta poinformowała na swoim Facebooku. Gwiazda nie ukrywa wzruszenia materiałem:

- Bije z tego obrazu ogromna Miłość, Wrażliwość i Oddanie. Przenikają się nawiązania do innych obrazów, które dla Was zrealizowałam.. Jestem poruszona.

Co sądzicie o takich akcjach? Ostatnio podobny klip nagrali fani Natalii Kukulskiej, którzy do współpracy zaprosili także znanych muzyków. Zobacz: Fani i gwiazdy dla Natalii Kukulskiej