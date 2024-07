1 z 7

Fanki chcą powrotu Anny Lewandowskiej

Wielbicielki Anny Lewandowskiej nie mogą doczekać się powrotu swojej idolki! Anna Lewandowska po urodzeniu Klary powoli wraca do pracy. Na jej internetowych profilach sporadycznie pojawiają się nowe posty i wpisy na blogu. Jednak gwiazda fitnessu nie wróciła jeszcze do pełnej aktywności. I nic dziwnego, zaledwie 4 maja urodziła córeczkę. Jednak fanki Ani Lewandowskiej odczuwają jej ograniczoną aktywność i domagają się szybkiego powrotu trenerki do regularnej pracy. Lewandowska zdradziła, co piszą do niej w prywatnych wiadomościach oraz... ustosunkowała się do tych próśb!

Zobacz też: Dzięki córce Anna Lewandowska może zarabiać aż... 10 razy więcej!

Co napisała Anna Lewandowska? Odpowiedź na następnej stronie fotogalerii!

Polecamy: Callanetics: jak ujędrnić brzuch po ciąży ćwiczeniami?