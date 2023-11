1 z 5

W kultowych i ulubionych programach TVP coraz większe zmiany! Ostatnio głośno jest wokół show "Jaka to melodia?". W związku ze zmianą współproducenta, w show zostaną wprowadzone spore zmiany - prezes TVP przyznał wówczas, że program wymaga "odświeżenia". Niestety, pojawiły się plotki, że z "Jaka to melodia?" pożegna się Robert Janowski. Teraz wszyscy zastanawiają się, co w takim razie wydarzy się z "Familiadą", tym bardziej że Karol Strasburger zaczął nagrywać program "Lepiej późno niż wcale", który będzie emitowany przez konkurencyjną stację Polsat. Już jednak wiadomo, czy "Familiada" skończy tak jak "Jaka to melodia?"! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

