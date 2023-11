3 z 4

Jacek Kurski w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl skomentował medialne doniesienia dotyczące programu "Jaka to melodia?"! Prezes TVP przyznał, że producentem show rzeczywiście nie będzie już Media Corporation. Telewizja Polska od zeszłego roku posiada prawa do realizacji polskiej odsłony formatu "Name that tune", na którym oparty jest program prowadzony przez Roberta Janowskiego. TVP nie nabyła jednak praw do nazwy "Jaka to melodia?" więc, jak informuje wirtualnemedia.pl, show być może wróci na antenę ze zmienioną nazwą.

Portal informuje, że widzowie będą mogli zobaczyć nowe odcinki programu, jednak teleturniej zostanie odświeżony i zmieni formułę. Jak medialne doniesienia komentuje Jacek Kurski? Co ciekawe, prezes TVP zapewnia, że o wszystkich zmianach osobiście rozmawiał z Robertem Janowskim i zaproponował mu współpracę!

(...) formuła wymaga pewnego odświeżenia, co wynika z wszelkich danych i wykresów. Te informacje przekazałem panu Janowskiemu i osobiście zaprosiłem go do kontynuowania prowadzenia programu. Nie mam jednak zwyczaju prowadzenia negocjacji za pośrednictwem mediów i nie będę tolerował a tym bardziej ulegał próbie wytwarzania niepotrzebnej psychozy tam, gdzie potrzebne jest profesjonalne zarządzanie kwestią korekty formatu, tak by dostarczać naszym widzom ofertę jeszcze lepszej jakości- zdradził w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

