Karol Strasburger przeprasza za swoje żarty w jednym z odcinków "Familiady"! O co chodzi? Jedną z drużyn, biorących udział w programie były mieszkanki wsi Jawornik, Jaworniczanki. Podczas programu prowadzący zażartował sobie z ich pochodzenia, pytając czy na co dzień chodzą w regionalnych strojach i czy nadal noszą wodę ze studni. Niektórzy widzowie byli oburzeni podejściem Strasburgera do polskiej wsi, którą usiłował przedstawić jako zaścianek. Gospodarz programu tłumaczy teraz, że to błędne rozumienie jego pytań, ale urażonych - przeprasza. Co napisał dokładnie?

Karol Strasburger przeprasza fanów "Familiady"

Miało być zabawnie, wyszła... mała afera. Nie wszyscy widzowie odebrali pytania Karola Strasburgera o stroje i studnię z wodą z aprobatą i uśmiechem na ustach. Internauci piszą, że polska wieś zmienia się, rozwija, nie można więc utrwalać stereotypowego myślenia sprzed lat. Dlatego też produkcja postanowiła wyjaśnić sytuację:

Szanowni Widzowie, w dwóch minionych odcinkach śledziliśmy teleturniejowe zmagania mieszkanek Jawornika (woj. małopolskie). Udział osób obdarzonych tak wielką dawką pozytywnej energii daje z pewnością wiele uśmiechu milionom Polaków przed telewizorami , co dla nas – jako Realizatorów programu – jest celem zdecydowanie nadrzędnym! Niedzielnie wydanie Familiady przyniosło za sobą skrajnie błędne interpretacje rozmów Karola Strasburgera z Uczestniczkami, wobec których nie sposób przejść obojętnie.

Głos w sprawie zabrał również sam Karol Strasburger. Gospodarz "Familiady" zapewnia, że chciał ukazać koloryt i tradycje polskiej wsi w jak najlepszym świetle. Przeprasza również urażonych za jego żarty:

„Jako Gospodarz > miałem wielokrotną przyjemność goszczenia reprezentantów polskiej Wsi, którą – swoją drogą - staram się w wolnym czasie odwiedzać tak często, jak to możliwe. Możliwość osobistego poznania tychże osób była i jest dla mnie nieocenionym zaszczytem – zawsze się cieszę, gdy poprzez Program mam okazję pokazać Widzom piękne tradycje, których wielu z nich nie doświadcza w życiu wielkomiejskim. Zauważam nawet ciekawą tendencję przenoszenia wzorców wiejskich do miast przy jednoczesnym procesie wręcz „urbanizacji” Wsi . Doskonale pamiętam dzień nagraniowy z udziałem drużyny Jaworniczanek. Nie sposób zapomnieć fantastycznej, przyjacielskiej atmosfery, o którą wspólnie zadbaliśmy – odczuli to w sobotę oraz dziś nasi wierni Widzowie, którzy z pewnością zauważyli bardzo serdeczny i pełen uśmiechu ton rozmów. Mój komentarz odnośnie > nie był formą krytyki czy ironii, a komplementem i jasnym podkreśleniem, w jak dobrym kierunku - mimo stereotypów - zmienia się na przestrzeni lat polska wieś, z czego się ogromnie cieszę! Tych, którzy - zupełnie niesłusznie - poczuli się urażeni moimi słowami – serdecznie przepraszam. Karol Strasburger”

Same uczestniczki w komentarzach pod postem wstawiły swoje zdjęcie i napisały pozdrowienia dla pana Karola.

Familiada cieszy się nadal ogromną popularnością!