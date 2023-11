Reklama

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich widzów i fanów teleturnieju "Familiada". Jak podają wirtualnemedia.pl od 26 lutego kultowy program, prowadzony przez Karola Strasburgera, będzie emitowany codziennie! Do tej pory mogliśmy go oglądać tylko w soboty i niedziele o godzinie 14. Teraz to się zmienia!

Nowa pora emisji "Familiady"

Od poniedziałku do piątku "Familiada" również będzie pokazywana o godzinie 14. (jak w weekendy). Skąd taka decyzja? Najprawdopodobniej wiążę się to z zakończeniem igrzysk olimpijskich, a także startem wiosennej ramówki. Przypomnijmy - według danych Nielsen Audience Measurement od początku stycznia do 5 listopada "Familiadę" oglądało średnio aż 1,92 mln widzów.

TVP w ostatnim czasie decyduje się na poważne zmiany w ramówce. Kilka tygodni temu przeniesiono teleturniej "Jeden z dziesięciu" - z TVP 2 do TVP 1, a emisję "Koła fortuny" również przedłużono o dni w tygodniu. Co sądzicie o zmianie w emisji "Familiady"?

Cieszycie się? :)

