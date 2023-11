Robert Janowski jednak pojawi się w nowych odcinkach "Jaka to melodia?"? Prezenter wydał NOWE oświadczenie, w którym dziękuje fanom za wsparcie i rozwiewa wątpliwości dotyczące jego dalszej obecności w muzycznym teleturnieju. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w związku ze zmianą współproducenta, w show zostaną wprowadzone spore zmiany- prezes TVP przyznał wówczas, że program wymaga "odświeżenia". Niestety, wraz z tymi informacjami media zaczęły plotkować, że z "Jaka to melodia?" pożegna się Robert Janowski. Wczoraj menadżerka i żona prezentera w rozmowie z Presserwisem przyznała, że Janowski rzeczywiście nie zgodził się na dalszą współpracę z TVP. Teraz pojawiło się jednak kolejne oświadczenie prezentera, który zdradza... że jeszcze pojawi się w nowych odcinkach! O co chodzi?

Robert Janowski poprowadzi nowe odcinki programu?

Robert Janowski w swoim najnowszym wpisie na Facebooku m.in. podziękował swoim fanom za wsparcie i zdradził, że pojawi się w nowych odcinkach "Jaka to melodia?"! Okazuje się bowiem, że zgodnie z wcześniejszą umową na antenie TVP pojawi się jeszcze 10 odcinków z poprzedniego sezonu.

Po pierwsze i najważniejsze- bardzo bardzo dziękuję za WSZYSTKIE e-maile, wiadomości, sms-y, zdjęcia, wspomnienia i słowa. Nie jestem w stanie odpisać , odpowiedzieć i porozmawiać z Wami – zabrakło dnia i siły. Ale obiecałem odezwać się tutaj, a, powtórzę to jeszcze raz, słowo moje ,,droższe pieniędzy”.

Dziękuję, że byliście ze mną i z programem Jaka to Melodia przez te wszystkie lata. ,, Stuknęło” nam 21. I jest mi cholernie przykro, że za swoją Miłość do Muzyki, za Pasję, za Moralność i Lojalność, za Wsparcie mnie, program i TVP zostaliście dziś obrażeni. Nazwani ,, SEKTĄ”- napisał Robert Janowski. (...) Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Media Corporation a TVP1 - oficjalna strona z poprzedniego sezonu pozostało 10 odcinków, które z przyjemnością dla WAS zagramy. Czyli jeszcze widzimy się na chwilę, MOI DRODZY. Dopiero potem się z Wami pożegnam. Póki co, życzę zdrowia, spokoju i słońca. Przyda się nam wszystkim

Do usłyszenia.

Żałujecie, że Robert Janowski już wkrótce zniknie z programu "Jaka to melodia?"? Waszym zdaniem program rzeczywiście wymagał odświeżenia?

Zobaczcie CAŁY wpis Roberta Janowskiego!

Robert Janowski wydał oświadczenie na Facebooku.

Prezenter podziękował fanom za wsparcie.