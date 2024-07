To był zabawny odcinek „Familiady”. Wszystko przez skojarzenie jednego z uczestników po pytaniu zadanym przez Karola Strasburgera.

E, no Konrad, gdzie ty tam zagląsz - zaczął śmiać się Strasburger. - No dobrze, niech będą te majtki. Ale myślę, że ich nie będzie - i oczywiście nie było ich wśród prawidłowych odpowiedzi.

Chciałeś zrobić karierę - kontynuował „król żartów” Karol Strasburger. - Bo będą ludzie powtarzać „Konrad świeci majtkami”, „daj majtki, to poświecę”. E, to ciekawe, to można bardzo rozwinąć - ciemno, spotkanie jakieś, coś „daj mi majtki, to poświecę, bo nie widzę” - pan Karol chyba nieźle się ubawił.