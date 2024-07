Marcin Mroczek został skrytykowany za to, że źle przewozi swojego syna w samochodzie. O co chodzi? Głównie o dwie sprawy. Jedna jest taka, że nie zdjął dziecku kurtki i przypiął Ignasia do fotelika. Co jest w tym złego? Kurtka ma za dużo luzu i pas w czasie hamowanie może spać razem z kurtką. Drugi powód to tablet. Ignaś ma prawie rok, a już ogląda jak zahipnotyzowany bajki. Niewinne zdjęcie synka Marcina Mroczka wywołało dyskusje oburzonych mam i tych, które bronią gwiazdora "M jak Miłość".

Marcin Mroczek oczywiście odpowiedział na zarzuty mam. Wytłumaczył się z zakładania kurtki i tableta... Co napisał?

Bardzo dziekuje za troske i wszystkie uwagi. Nie ma jak rady "doswiadczonych rodziców": bo moje dzieci, bo ja ze swoim malcem, itp.... Nie ma w podrozy nic bardziej stresujacego i niebezpiecznego jak placzace dziecko rozpraszajace kierujacego rodzica. Być moze wasze maluszki uspokaja spiew i czytanie lub opowiadanie bajek. Jestescie szcześciarzami i zazdroszczę, bardzooooo :) Moj Ignas to typowy wrazliwiec! Samo ubranie go w kurtke już nastraja go do pozdrozy :P i nie wyobrazam sobie by w taka pogode narazac go na zapalenie pluc i pakować go rozebranego do auta na 30 minutowa przejazdzke. BeSafe jest bardzo bezpiecznym fotelikem. Konstrukcja pozwala swobodnie umiescic maluszka i maksymalnie dla jego bezpieczenstwa sciagnac pasy. Kto przeszedl odpowiednie szkolenie (rozumiem, ze udzielajacy rad na pewno) wie o czy mowie. Ignas ma niecałe 10 miesiecy i o ile w domu rzadko oglada telewizje i bajki, bo go szybko nudza, to " pieski male dwa" na poczatek jazdy ratuja nam życie. Uspokaja sie i zaraz zasypia :) Pewnie kazdy ma sposob na swojego " aniolka" i nie mowie tu o 7 letnich dzieciakach, ktore moga ogladac swiat, a nie tylko tapicerke fotela :)

Wszystkim młodym rodzicom cierpliwości i spokoju, a już doswiadczonym... przecież wy wiecie najlepie - napisał pod potem Marcin Mroczek. (pis. oryginalna).

Internauci podejrzewają też, że Marcin Mroczek pokazał to zdjęcie, żeby sprzedać marki w poście

Tez byłam przeciwna kurtek w foteliku. Byłam na warsztatach BEZPIECZNY MALUCH własnie z fotelikami marki Be Safe. był instruktor i to ON mówił ze kurtki są niebezpieczne zwłaszcza te rozpięte. Dodam że jako mama 2 latka przeszliśmy już troche a przejdziemy wiecej jak kupimy następny fotelik dla córeczki. fotelika nie mam mega drogiego. musiało by mnie chyba pogiąć i to nieźle. nie chce tu nikogo obrazić. Mamy fotelik CARETERO pasy ściagamy zawsze do końca. tak jak napisała Pani kasia Żaden fotelik nie gwarantuje bezpieczeństwa. Polecam audiobooki niz tablet :-)) Też bym robiła fotki firm, które mi dają gadżety, foteliki itp. Hihihih Fajny pomysł z tym tabletem tak postawionym - czytamy komentarze na profilu Facebookowym Marcina Mroczka.

A Wy co sądzicie? Żel dobrze przewozi syna, dobrze, ze puszcza mu bajkę czy źle?

Marcin Mroczek jest bardzo zaangażowany w bycie tatą Ignasia.

Marcin Mroczek został też niedawno wujkiem małej Zosi, córki brata bliźniaka Rafała.