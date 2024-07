Ewelina Lisowska zdradziła, czy lubi eksperymentować z wizerunkiem! Wokalistka na ostatniej gali Eska Music Awards 2016 zaskoczyła wszystkich zielonymi włosami! Artystka ma bardzo wyrazisty wizerunek, dlatego nie boi się odważnych rozwiązań! W rozmowie z Party.pl wyznała, dlaczego zdecydowała się na ten kolor. Nam bardzo podoba się Ewelina Lisowska w takim wydaniu.

Bardzo lubię szaleć z wizerunkiem i chyba nic takiego dziwnego w ubiorze by mnie nie przeraziło. Korzystam też z porad stylistek i one mają tutaj też dość duży wpływ na to, jak wyglądam. Dzisiaj mam kolorowe włosy. Ostatnio mi się to nie zdarzało i nawet ten mój makijaż był lżejszy. Bardziej dążyłam do naturalności niż przerysowania. A dzisiaj zaszalałam: doczepiłam sobie kolorowe włosy, mam mocniejsze oko, frędzelki na spodniach.