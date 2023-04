Szokujące wyznanie syna zmarłego artysty! To właśnie on najbardziej ucierpiał w wypadku samochodowym do którego doszło 33 lata temu.

Krzysztof Igor Krawczyk w programie "Uwaga! TVN" opowiedział o dramatycznym wypadku sprzed lat. Syn zmarłego kilka tygodni temu Krzysztofa Krawczyka w reportażu zdradził, jak bardzo ucierpiał w wyniku wypadku samochodowego do którego doszło 33 lata temu. Krzysztof Igor Krawczyk miał zaledwie 14 lat kiedy w ciężkim stanie trafił do szpitala. Syn Krzysztofa Krawczyka o skutkach wypadku W środę 12 maja stacja TVN wyemitowała pierwszą część reportażu o Krzysztofie Igorze Krawczyku . Syn legendy polskiej sceny muzycznej pokazał w jakich warunkach mieszka i przyznał, że jest na skraju bezdomności. Razem z synem Krzysztofa Krawczyka w łódzkiej kamiennicy mieszkają inni członkowie rodziny, przy których mężczyzna nie czuje się bezpiecznie. Niestety, Krzysztof Igor Krawczyk ma poważne problemy ze zdrowiem, które rozpoczęły się po dramatycznym wypadku samochodowym do którego doszło w 1988 roku. 14-letni wówczas Krzysztof Igor Krawczyk razem z ojcem i jego żoną podróżowali samochodem z Kołobrzegu do Warszawy - niestety, w pewnym momencie samochód wypadł z zakrętu i uderzył w drzewo. W wyniku wypadku najbardziej ucierpiał syn Krzysztofa Krawczyka. Nastolatek był w bardzo złym stanie i przez kilka dni toczyła się walka o jego życie i zdrowie. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy z tych uszkodzeń, które miałem - w programie "Uwaga! TVN" mówił syn Krzysztofa Krawczyka. Złamania, stłuczenie pnia mózgu, zaniki płatów czołowych, złamania szczęki - dodał. Krzysztof Igor Krawczyk do dziś cierpi na pourazową padaczkę, przez którą nie może pracować. Przewracam się na ziemię. Czasami zdarzają się sytuacje fizjologiczne - opowiadał w programie TVN. Dziś syn Krzysztofa Krawczyka utrzymuje się z renty - mężczyzna otrzymuje 1000...