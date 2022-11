Odeszli w 2022 roku. Tak wygląda grób Franciszka Pieczki. Aktor spoczął obok ukochanej żony

Piotr Machalica spoczął w Częstochowie. W jego ostatniej drodze towarzyszyli mu najbliżsi. Uroczystość żałobna była pełna wzruszeń. Aktor Jerzy Gudejko, podobnie jak dzień wcześniej Cezary Żak odczytał poruszający list w imieniu żony zmarłego aktora, Aleksandry Sosnowskiej. Urna z prochami Piotra Machalicy spoczęła w grobie rodzinnym. Na jego grobie złożony został również wieniec od Andrzeja Dudy. Zobacz także: Pogrzeb Piotra Machalicy. Cezary Żak odczytał list żony aktora. Ostatnie słowa zmarłego wzruszają do łez Pogrzeb Piotra Machalicy w Częstochowie Jeszcze tydzień temu nikt z nas nie przypuszczałby, że Piotra Machalicy zabraknie wśród nas. 14 grudnia wiadomość o śmierci Piotra Machalicy wstrząsnęła całym środowiskiem kulturalnym. Aktor w ciężkim stanie trafił do jednego z warszawskich szpitali. Niestety kilka godzin później potwierdzono najgorsze. Zmarły aktor pozostawił świeżo poślubioną żonę Aleksandrę oraz dorosłe już dzieci - Sonię i Franciszka. Uroczystości pogrzebowe Piotra Machalicy rozpoczęły się już wczoraj w Warszawie. Podczas pożegnania Cezary Żak wygłosił poruszającą mowę w imieniu Aleksandry Sosnowskiej - żony zmarłego przyjaciela. Piotr Machalica został pochowany dziś w Częstochowie. Podczas uroczystości żałobnej Jerzy Gudejko również odczytał list w imieniu żony Piotra Machalicy. W przejmującym i wzruszającym wyznaniu podziękowała m. in. za możliwość wykonania ostatniego telefonu do męża, na kilka chwil przed jego śmiercią... Po mszy świętej w Blachowni, urna z prochami wybitnego aktora została przeniesiona na cmentarz św. Rocha w Częstochowie. Piotr Machalica spoczął w grobie rodzinnym. Podczas tej ostatniej drogi towarzyszyli mu m. in. przyjaciele z branży Joanna Liszowska i Artur Żmijewski. Ze względu na obostrzenia związane z...