Ewa Farna nie wiele mówi o swoim życiu prywatnym. Dopiero teraz, w rozmowie z magazynem "Party", gwiazda zdecydowała się opowiedzieć co nieco na temat swoich planów na przyszłość. Nie zabrakło oczywiście pytań o miłość i to, czy jest obecnie z kimś związana. Ewa zapewniła, że póki co jest singielką. Chociaż jeszcze niedawno była w związku i planowała trójkę dzieci (zobacz). Czas miłości wspomina tak:

- W ubiegłym roku spotykałam się z czeskim piosenkarzem Tomasem Klusem i byliśmy pod ostrzałem mediów, bo on też jest popularny w Czechach. Dostaliśmy propozycję sesji zdjęciowej, i to za pieniądze, ale nie czułam potrzeby promowania naszego związku w mediach. Nic nie poradzę na to, że paparazzi mogą mnie sfotografować z kimś na kolacji, ale wspólnego pozowania do zdjęć sobie nie wyobrażam.

Na pytanie jak Ewa czuje się w roli singielki, mówi:

- Nie mam chłopaka, jestem smutna, sama, zdesperowana (śmiech). Została mi tylko platoniczna miłość do Johnny'ego Deppa.

Coś czujemy, że akurat na brak zainteresowania Ewa narzekać nie może. W końcu jest ładną, utalentowaną dziewczyną, a do tego zdystansowaną do swojej popularności. Może jacyś chętni do zajęcia pustego miejsca u jej boku?

