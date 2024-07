Ewa Farna odrzuciła oświadczyny! Piosenkarka już od dłuższego czasu tworzy szczęśliwy związek ze swoim kolegą z zespołu. Okazuje się jednak, że to nie jej ukochany, Martin Chobot, postanowił poprosić Ewę o rękę. Zrobił to fan jurorki "Idola"! Ewa Farna w rozmowie z Faktem zdradziła, jak doszło do zaskakującej sytuacji.

Fan oświadczył się Ewie Farnej

Okazuje się, że jeden z fanów Ewy poprosił ją o rękę tuż przed jednym z koncertów. Zakochany chłopak oświadczył się piosenkarce na oczach publiczności.

Fan oświadczył mi się przed koncertem. Świadkiem tego było 200 ludzi! Patrzę, a ten facet klęka przede mną i pyta mnie, czy zostanę jego żoną. Nie wiedziałam, co powiedzieć, totalnie mnie zatkało. Kazałam mu tylko szybko wstać, by nikt nie zrobił zdjęcia - przyznała w rozmowie z tabloidem.

Fan gwiazdy doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że Ewa Farna jest już w szczęśliwym związku. Jak się okazuje, kompletnie mu to nie przeszkadzało ;)

Powiedział, że to rozumie, ale mimo to potrafił wyobrazić sobie życie ze mną. Zapamiętam go do końca życia. W końcu musiałam mu złamać serce...

Ciekawe, jak na oświadczyny fana zareagował ukochany Ewy Farnej...

Do zaskakującej sytuacji doszło tuż przed koncertem.