W Koszalinie odbył się kolejny koncert z serii Lato ZET i Dwójki. Na scenie wystąpiły gwiazdy takie jak Edyta Górniak, Margaret, czy Ewa Farna. Ta ostatnia pojawiła się na scenie w dwóch stylizacjach. Obie uzupełnione magicznymi kamizelkami, które tuszują to co trzeba.

Ewa Farna swój czarny look uzupełniła różową szminką, zaś zestaw w bardziej rockowym stylu - czerwoną. Porwane spodnie i podziurawiony top, do tego kapelusz i modne frędzle. Obie stylizacje uznajemy za jak najbardziej udane. Pasują zarówno na scenę, jak i na co dzień. Nie sądzicie?

