Ewa Farna opowiedziała o swoim związku z Martinem Chobotem! Artystka rzadko mówi o swoim związku i w wywiadach raczej skupia się na kwestiach zawodowych. W wywiadzie dla "Gali" Ewa Farna zdradziła jednak jak wygląda jej związek. Wokalistka przyznaje również, że Martin Chobot nie ma łatwo, bo żyje z gwiazdą:

Mam świetnego faceta, który nie boi się być z silną kobietą. Podziwiam go za to. Wiem, że wiele kobiet nie potrafi znaleźć mężczyzny, który zaakceptuje to, że nie codziennie jest obiadek na stole, posprzątane w domu, a dzieci otoczone opieką. Trudno czasem być facetem gwiazdy - mężczyźni boją się, że to odbiera im męskość. Ale w domu nie mam potrzeby dominacji. Z moim chłopakiem chcę po prostu być - zrobić dobrą kolację, napić się wina, zobaczyć serial. Bez presji.