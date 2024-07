Ewa Farna o jurorach "Idola"! Wokalistka ma duży dystans do siebie, a ostatnio postanowiła nadać ksywki swoim kolegom z jury z programu "Idol". Jak nazwała samą siebie? Gwiazda nawiązała do informacji na temat jej wagi! Wiele razy wytykano Ewie Farnej nadprogramowe kilogramy i często skupiano się na jej wadze. Ona nie miała z tym żadnego problemu, wręcz przeciwnie. Często z tego żartowała. Przy wymyślaniu ksywek dla jurorów "Idola" nie zabrakło również tematu jej wagi. Co powiedziała?

Legenda, czyli Panas, Świr, czyli Wojtek, Grubaska to ja, a Ela... Ela jest cudowna, potrafi „przy... piptolić” komuś, ale zarówno potrafi być tak miła i fajna... Jest sprawiedliwa po prostu. I to jest fajne w tym jury, że my się po prostu dogadujemy, co oczywiście dla telewizji nie jest czasami ok, bo mogłoby być więcej kłócenia się na wizji, natomiast jest super energia.

Ewa Farna w programie "Idol"

Ewa Farna zdecydowała się na jurorowanie w programie "Idol" i z pewnością wniesie nową energię do programu. Gwiazda ma już doświadczenie, ponieważ siedziała w jury w programie "X Factor" w stacji TVN! Wokalistka jest bardzo spontaniczna, dlatego z pewnością zaśpiewa z uczestnikami, ale da też dobre rady, które pomogą uczestnikom w zrobieniu kariery.

