Zaangażowanie Ewy Farnej do czwartej edycji X-Factora było z pewnością świetną decyzją. Młoda wokalistka wniosła do jury powiew świeżości, a jej spontaniczne, często szalone reakcje czy poczucie humoru są niepodważalnym atutem show. Jest jeszcze coś - biust gwiazdy przyciąga spojrzenia milionów telewidzów, a ona nie boi się go eksponować. Przypomnijmy: Piersi Ewy Farnej główną atrakcją ostatniego odcinka X-Factora

Reklama

Dekolt piosenkarki najwięcej emocji wzbudza wśród internautów. Użytkownicy Facebooka są na tyle zachwyceni jej obfitym biustem, że powstał nawet specjalny fanpejdż o dość wymownej nazwie "Cycki Ewy Farnej". W bardzo krótkim czasie zyskał ogromną popularność i polubiło go już prawie 100 tysięcy osób! AfterParty.pl udało się porozmawiać z Ewą podczas prób do X-Factora i zapytaliśmy, czy zdaje sobie sprawę z istnienia takiej strony. Farna przyznała w rozmowie z nami, że zna fanpejdż "Cycki Ewy Farnej" i sama jest fanką, choć nie zalajkował go jeszcze... jej chłopak.



Jest to szok, bo nie jestem ani Iwoną Węgrowską, ani Dodą, by móc na czym stawiać taki fanpejdż. Bo tak naprawdę czekałam z 19 lat, by tu jakieś rodzynki przynajmniej się pojawiły. Coś tam się pojawiło i ja się z tego cieszę i nie boję się kobiecości. Myślę, że nie pokazuję nic wulgarnego, nigdy nie miałam sesji rozbieranej, po prostu mam tylko dekolt - nie pokazuje cycków. Więc trochę mnie to zaskakuje, że akurat w moim przypadku coś takiego powstało. Ale czytałam na tym fanpejdżu coś i to są fajne rzeczy, miłe. To nie jest obleśne, to nie jest jakieś takie nachalne, niefajne. To miłe, dziękuję! Mówiłam właśnie niedawno, że nie zrozumiałam dlaczego jeszcze mój chłopak nie stał się fanem tego fanpejdża. Muszę coś z tym zrobić i powiedzieć, że obowiązkowo trzeba polubić tę stronę - wyznała z humorem w rozmowie z AfterParty.pl Farna.

My nie tylko lubimy wspomniany fanpejdż, ale i ogromny dystans Ewy do całego zamieszania. Liczymy też, podobnie jak wszyscy internauci, na kolejne śmiałe dekolty w muzycznym show!

Zobacz: Ewa Farna opowiedziała o rajskich wakacjach z chłopakiem

Zobacz także