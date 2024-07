Ewa Farna nigdy nie należała do najszczuplejszych gwiazd. Fani pokochali ją nie tylko za piosenki, ale i za naturalność. Ostatnio w jednym z wywiadów artystka wyznała, że odkąd przeniosła się na studia do Warszawy, podchwyciła wiele złych nawyków żywieniowych oraz zaczęła prowadzić bardzo niezdrowy tryb życia, którego skutkiem jest niewielka nadwaga .

Farna postanowiła w końcu przejść na dietę. Jej decyzję pochwala trener gwiazd Piotr Łukasiak, który na co dzień współpracuje z Anną Muchą i Małgorzatą Sochą. Mężczyzna na łamach dwutygodnika "Grazia" oszacował, że piosenkarka waży ponad 60 kilogramów, a przy jej wzroście jest to stanowczo za dużo. Specjalista radzi artystce zrównoważoną, zdrową dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb i rozłożoną w czasie na pół roku. Trener podkreślił również, że gwiazda powinna więcej ćwiczyć:

- Ewa nie powinna też zaczynać od ciężkiego wysiłku fizycznego, bo łatwo się zrazi. Najpierw ćwiczenia aerobowe: marsz, bieg, rower, potem kilka ćwiczeń wzmacniających. Na koniec rozciąganie. Dwa razy w tygodniu, potem trzy, maksymalnie przez dwie godziny - radzi wokalistce Łukasik.

Mamy nadzieję, że Farna nie przesadzi z odchudzaniem. Wokalistka w obecnej formie nie wygląda najgorzej. Jednak wiadomo dla zdrowia i lepszego samopoczucia warto zgubić odrobinę zbędnego balastu ;)

