Ewa Farna mimo swoich 18 lat osiągnęła już bardzo wiele i to od razu w dwóch krajach, w Polsce i Czechach. Ma na swoim koncie siedem płyt i mnóstwo nagród, ale sława nie przewróciła jej w głowie. W wywiadzie dla dwutygodnika "Party" zdradziła co jest dla niej najważniejsze.

Reklama

- Od małego mam zakodowane, że najpierw jest rodzina, miłość, przyjaźń, później wykształcenie, a na końcu hobby czy praca. To chyba właściwy system wartości - wyznaje piosenkarka.

Ewa mówi też o swoich marzeniach, które wbrew pozorom nie dotyczą kariery.

- Marzę o szczęśliwej rodzinie - minimum trójce dzieci i wiernym mężu. Wybranka już mam, ale na resztę jeszcze trochę poczekam... - mówi dalej w rozmowie z "Party".

Kogo Ewa ma na myśli? Jej wybrankiem jest Tomas Klus, 25-letni czeski piosenkarz, który wygrał tamtejszą edycję "Mam talent!".

Zobacz także

Trzeba przyznać, że jak na gwiazdę - bądź, co bądź - międzynarodową to Ewa ma wcale nie gwiazdorskie podejście do życia. I tak trzymać.

Reklama

chimera