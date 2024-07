Ewa Chodakowska ma nowego pupila? Trenerka zamieszcza w internecie zdjęcia uroczego psiaka, do którego nie kryje swojego gorącego uczucia. I nic dziwnego! Zwierzak jest naprawdę słodki. Fani Ewy są zachwyceni!

Czy Ewa Chodakowska ma nowego psa?

Trenerka nie zdradziła, czy słodki piesek to jej własność czy może to zwierzak kogoś z jej znajomych. Jedno jest pewne - skradł on serce Ewy!

Zakochałam się znowu ... Love at first sight- napisała na swoim Instagramie.

Obiekt miłości Ewy Chodakowskiej to pies rasy pomeranian (szpic miniaturowy). Charakteryzuje się on puszystą sierścią i sympatycznym pyszczkiem z dużymi oczami. Bez wątpienia przypadł on do gustu fanom trenerki, którzy zachwycają się psiakiem w komentarzach:

Jaki śliczny! Cudo! Piękny piesek!

A wam jak się podoba ten piesek? Myślicie, że nadąży za Ewą podczas porannego joggingu? ;) I czy mąż Ewy nie jest zazdrosny o to gorące uczucie? ;)

Ewa Chodakowska pokazała zdjęcie z uroczym psiakiem

Czyżby to był prezent od ukochanego męża?