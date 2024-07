W miniony czwartek rozpoczął się Fashion Week w Łodzi. Na tej prestiżowej imprezie pojawiło się grono gwiazd ze świata show-biznesu, a także młodzi i zdolni projektanci. Wśród celebrytów na widowni znalazł się również Michał Witkowski. Zobacz: Plejada gwiazd na największej imprezie modowej w Polsce

Jak zawsze pisarz i bloger wzbudził mnóstwo emocji i to niekoniecznie tych pozytywnych. Na jednym z sobotnich pokazów pojawił się z kontrowersyjnym nakryciem na głowie. Na kapeluszu widniał symbol SS, nazistowskiej organizacji zbrojnej, która przyczyniła się w dużej mierze do zbrodni w czasie II wojny światowej. Witkowski był bardzo z siebie zadowolony, a na Facebooku zamieścił całą sesję. Jak można się domyślać wielu osobom nie przypadło to do gustu.

Karolina Korwin Piotrowska w swoim najnowszym felietonie zauważyła istotną kwestię:

Rozumiem, że Michał Witkowski niedługo wydaje książkę i każda promocja, sposób przypomnienia o sobie wydaje się wazny, w imię zasady- nieważne jak, byle po nazwisku. Staram się pojąć. Ale nie ma mojej zgody na coś takiego. Nie rozumiem, dlaczego organizatorzy fashion Week nie zrobili NIC by temu zapobiec. Zwrócić uwagę "szafiarzowi" - napisała na onet.pl

Z kolei Karolina Malinowska na swoim profilu na Facebooku napisała:

Czy ten Pan ma pojęcie co to za symbol? Mam nadzieję, że nie... Bo jeśli tak to oznacza, że jest zwykłym imbecylem. I jestem delikatna.

Przyklasnęła jej Ewa Chodakowska, która skomentowała ten post:

Sprzedać honor za błysk flesza i tani gossip .. Desperat!! Marność nad marnościami !! Miliony sie w grobach przewracają !!

Ta stylizacja w przeddzień 72. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim była zdecydowanie nie na miejscu. Może fala krytyki nauczy czegoś celebrytę.

