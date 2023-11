Reklama

Gromee jedzie na Eurowizję 2018! W walce w polskich preselekcjach stanęło aż 10 artystów, wśród nich m.in. Saszan, Maja Hyży czy właśnie Gromee, któremu towarzyszył Lukas Meijer! Poznajcie szczegółowe wyniki oraz posłuchajcie zwycięskiej piosenki!

Kto z Polski na Eurowizję? Gromee!

Polskę na Eurowizji 2018 będą reprezentować Gromee i Lukas Meijer z piosenką "Light me up". Ich występ z krajowych eliminacji zobaczycie tutaj.

OSTATECZNE WYNIKI polskich preselekcji na Eurowizję 2018

1. Gromee - 20 pkt

2. Happy Prince - 19 pkt

3. Monika Urlik - 17 pkt

4. Ifi Ude - 16 pkt

5. Marta Gałuszewska - 14 pkt

6. Saszan - 9 pkt

7. Maja Hyży - 7 pkt

8. Future Folk - 7 pkt

9. Isabell Otrębus - 5 pkt

10. Pablosson - 2 pkt

GŁOSOWANIE WIDZÓW podczas preselekcji na Eurowizję 2018

1. Gromee - 12 pkt

2. Monika Urlik - 10 pkt

3. Marta Gałuszewska - 8 pkt

4. Happy Prince - 7 pkt

5. Ifi Ude - 6 pkt

6. Future Folk - 5 pkt

7. Saszan - 4 pkt

8. Maja Hyży - 3 pkt.

9. Isabell Otrębus - 2 pkt

10. Pablosson - 1 pkt

Głosowanie JURY podczas preselekcji na Eurowizję 2018

Happy Prince - 12 pkt

Ifi Ude - 10 pkt

Gromee i Lukas Meijer - 8 pkt

Monika Urlik - 7 pkt

Marta Gałuszewska - 6 pkt

Saszan - 5 pkt

Maja Hyży - 4 pkt

Isabell Otrębus - 3 pkt

Future Folk - 2 pkt

Pablosson - 1 pkt

Kim jest Gromee? Kim jest Lukas Meijer?

Więcej informacji o polskich reprezentantach na Eurowizję 2018 - tutaj.

Relacja z preselekcji - kto z Polski na Eurowizję 2018

22:52 - przed wynikami wystąpiła Kasia Moś, ubiegłoroczna reprezentantka, z utworem "Flashgliht". Co za głos!

22:44 - na scenie po przerwie reklamowej gwiazda Eurowizji 2004 - zespół Blue Cafe - co prawda nie z piosenką "Love song" i bez Tatiany Okupnik, za to z Dominiką Gawędą oraz hitem "Buena".

22:31 - po raz kolejny na scenie gwiazda wieczoru - Måns Zelmerlöw.

22:21 - ostatnia na scenie zaprezentowała się Monika Urlik z utworem "Momentum"!

22:17 - jako przedostatnia wystąpiła Ifi Ude z utworem "Love is stronger".

22:12 - z numerem 8 na scenie zaprezentowała się Saszan z utworem "Nie chcę ciebie mniej".

22:08 - na scenie zaprezentował się duet Happy Prince. Kim są? Zobaczcie tutaj.

22:02 - jako szósty na scenie zaprezentował się Gromee, któremu towarzyszył Lukas Meijer. Wykonali utwór "Light me up".

Szaleństwo na naszej widowni - mówił Orzech.

21:56 - na scenie pojawiła się Isabell Otrębus z piosenką "Delirium" - młoda wokalistka po raz drugi bierze udział w polskich preselekcjach. Czy tym razem się uda?

21:52 - po Mai przyszedł czas na zespół Future Folk ze Staszkiem Karpielem Bułecką na czele! Jak wypadli z piosenką "Krakowiacy i górale"?

21:48 - następna na scenie wystąpiła Maja Hyży z utworem "Błysk". Pani Maryla Rodowicz i Tabb żywo dyskutowali podczas jej występu. Czy o czymś to świadczy? ;)

21:43 - jako druga - Marta Gałuszewska, zwyciężczyni ostatniej edycji programu "The Voice of Poland" z utworem "Why don't we go"!

21:37 - jako pierwszy na scenie zaprezentował się Pablosson, czyli Paweł Stasiak z zespołu "Papa Dance", z utworem "Sunflower".

Pani Maryla bardzo tupała, więc chyba się podobało - mówił Orzech.

Czyżby?

21:36 - Zasady głosowania i punktowania - jurorzy oddadzą swoje głosy, zostaną przełożone one na tzw. głosy główne - od jednego do dwunastu punktów, to samo w przypadku głosów widzów - suma dwóch głosowań da pełny wynik. UWAGA! Z jednego telefonu można oddać jeden głos!

21:27 - czas start! Widzów TVP przywitał oczywiście Artur Orzech, a zaraz po nim jako gość specjalny wystąpił przystojny Måns Zelmerlöw z utworem "Heroes"! Jak zwykle - wyszło perfekcyjnie :)

Oto kolejność startowa:

1. Pablosson

2. Marta Gałuszewska

3. Maja Hyży

4. Future Folk

5. Isabell Otrębus

6. Gromee ft. Lukas Meijer

7. Happy Prince

8. Saszan

9. Ifi Ude

10. Monika Urlik

Wśród faworytów od początku był wymienian Gromee - zwycięzca kilku głosowań na forach i stronach poświęconych Eurowizji. I to właśnie on pojedzie na Eurowizję 2018!

Gośćmi specjalnymi polskich preselekcji byli Måns Zelmerlöw, zwycięzca 60. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2015 roku, Kasia Moś (Eurowizja 2017) oraz Blue Cafe (Eurowizja 2004). W jury konkursu zasiedli Maryla Rodowicz, Jan Borysewicz, Tabb, Stefano Terrazino i Kasia Moś.

Gromee jedzie na Eurowizję!

Facebook

Instagram