Trzeciego marca podczas Krajowych Eliminacji na Eurowizję 2018 wystąpi Ifi Ude. 32-letnia polsko-nigeryjska piosenkarka, znana m.in. z programu "Must be the music. Tylko muzyka". Zaśpiewa utwór "Love is stronger". Czy ma szansę na wygraną? Jak przygotowuje się do występu? I czy jeśli Margaret wygra w preselekcjach szwedzkich, to czy obawia się starcia z wokalistką? Zobaczcie, co nam powiedziała Ifi Ude!

Skąd pochodzi Ifi Ude?

Ifi Ude urodziła się w Nigerii, w miejscowości Enugu. Jest córką Polki i Nigeryjczyka z ludu Ibo. Do Polski przyjechała mając 3,5 lata. Wówczas zamieszkała z babcią w Opolu. Widzom dała się poznać podczas trzeciej edycji "Must be the music" - doszła aż do półfinału. W 2013 roku ukazała się jej debiutancka płyta "Ifi Ude", za którą otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii "Debiut Roku".

Piosenka Ifi Ude na Eurowizję 2018.