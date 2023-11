Dlaczego zespół Papa Dance się rozpadł?

Wiesz, to jest taki drugi moment dorosłości w moim życiu. Pierwszy był w 1990 roku, gdy zespół Papa Dance się rozpadł. Z dnia na dzień. Nasi menedżerowie uznali, że zostają w USA, ponieważ tam widzą swoją przyszłość. Mieli gdzieś to, że mogliśmy zaistnieć w Rosji, gdzie już zaczynaliśmy być rozpoznawalni, gdzie Ałła Pugaczowa zapraszała nas na koncert do telewizji - powiedział Paweł Stasiak w "Gali"

Najgorsze było to, że gdy wróciłem do Polski, nagle zdałem sobie sprawę, że nic nie wiem o życiu. Bo w zasadzie prosto z Gawędy, w której występowałem od dziecka, przeszedłem do Papa Dance. I do tej pory to ktoś wszystko za mnie organizował, ja miałem tylko śpiewać. A nagle musiałem odpowiadać sam za siebie. Nie wiedziałem, od czego zacząć, czułem się wyrwany z kontekstu, bo – poza wszystkim – z ogromnej zajętości wpadłem w pustkę. Miałem 23 lata. Ludzie w moim wieku robili dyplomy i zaczynali pierwszą pracę, a ja… właśnie zakończyłem swoją działalność - dodał.