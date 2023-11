1 z 18

Wszystko jasne! To Gromee i Lukas Meijer będą reprezentować Polskę na Eurowizji 2018 w maju w Lizbonie. Panowie wygrali polskie preselekcje z piosenką "Light me up". W głosowaniu widzów byli bezkonkurencyjni, w rankingu jury zajęli trzecie miejsce. Kim są artyści, którzy pojadą na Eurowizję? Poznajcie wszystkie szczegóły!

Kim jest Gromee - reprezentant Polski na Eurowizji 2018?

Gromee to tak naprawdę Andrzej Gromala, 39-letnie producent muzyczny, autor tekstów. Jego kariera nabrała rozpędu w 2011 roku - od tamtej pory wydał m.in. hitowe "Runaway" czy "Without You", nagrane również z Lukasem Meijerem. Gromala to założyciel radia REGION, od 2004 - RMF Maxx. Warto zaznaczyć, że jego singiel "Follow You" znalazł się wśród 100. najchętniej granych w radiu utworów w Europie - był często grany m.in. w Szwecji, Danii czy Czechach.

Kim jest Lukas Meijer?

O Lukasie wiadomo niewiele. Pochodzi ze Szwecji, na co dzień gra w zespole No Sleep For Lucy. Jest autorem tekstów oraz fotografem.

Piosenka Polski na Eurowizję 2018 - "Light me up"

Na Eurowizji 2018 usłyszymy singiel "Light me up". Utwór napisali Andrzej Gromala, Lukas Meijer, Mahan Moin i Christian Rabb. Piosenka ma już ponad 1,2 mln wyświetleń na YouTubie.

Tekst piosenki "Light me up" - piosenki na Eurowizje 2018

A part of me is feeling weak

I took a chance

but now it feels so hard to breathe

a lip of faith

haunting me

what happen to the word

that’s only you and me

I wanna feel alive

When I'm running through my life

so help me to ignite

this spark I feel inside

so help me now

light Me Up

light Me Up

my baby

light Me Up

tell me where to go

light Me Up

light Me Up

my baby

light Me Up

and tell me where to go

tell me where to go

and tell me where to go

tell me where to go

tell me where to go

I am thinking now

of real life

they say I have to leave

so bring me back

back to the place

where my heart

can finally reveal his face up

I wanna feel alive

When I'm running through my life

so help me to ignite

this spark I feel inside

so help me now

light Me Up

light Me Up

my baby

light Me Up

tell me where to go

light Me Up

light Me Up

my baby

light Me Up

and tell me where to go

tell me where to go

and tell me where to go

tell me where to go

tell me where to go



Zobaczcie występ Gromee'go i Lukasa z preselekcji na kolejnej stronie i zobaczcie zdjęcia.

