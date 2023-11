Reklama

Gromee zaprezentował utwór, z którym chce podbić polskie preselekcje i pojechać na Eurowizję 2018 do Lizbony. Singiel nosi tytuł "Light Me Up" i powstał przy współpracy ze szwedzkim wokalistą, Lukasem Meijerem. Fani są nim zachwyceni, my również! Ma więc szansę?

Piosenka "Light me up" na Eurowizję 2018?

Gromee ma na swoim koncie już wiele hitów, które podbijają polskie radiostacje oraz YouTube'a! Wszystko na to wskazuje, że "Light me up" będzie kolejnym wielkim przebojem, gdyż zaledwie kilka godzin po premierze wskoczył na 14. miejsce listy "na czasie" na Youtubie (stan na 20:00). Piosenka utrzymana jest w klubowym, letnim klimacie! Fani artysty, ale i Eurowizji przekonują, że właśnie taki utwór, a nie balladę jak w ostatnich latach, powinniśmy wysłać na konkurs! Czy tak się stanie? My trzymamy kciuki!

Kim jest Gromee?

Pod tym pseudonimem ukrywa się Andrzej Gromala, 39-letni producent muzyczny, remikser, autor tekstów. Karierę rozpoczął w 2011 roku. Jego największe hity to "Spirit", "Follow You" i "Runaway". Jego pasją są malarstwo i pływanie.

Tekst piosenki "Light me up" Gromee’go

A part of me is feeling weak

I took a chance

but now it feels so hard to breathe

a lip of faith

haunting me

what happen to the word

that’s only you and me

I wanna feel alive

When I'm running through my life

so help me to ignite

this spark I feel inside

so help me now

light Me Up

light Me Up

my baby

light Me Up

tell me where to go

light Me Up

light Me Up

my baby

light Me Up

and tell me where to go

tell me where to go

and tell me where to go

tell me where to go

tell me where to go

I am thinking now

of real life

they say I have to leave

so bring me back

back to the place

where my heart

can finally reveal his face up

I wanna feel alive

When I'm running through my life

so help me to ignite

this spark I feel inside

so help me now

light Me Up

light Me Up

my baby

light Me Up

tell me where to go

light Me Up

light Me Up

my baby

light Me Up

and tell me where to go

tell me where to go

and tell me where to go

tell me where to go

tell me where to go

